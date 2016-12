Roma-Lido, linea FL3 e Roma-Viterbo: guasti elettrici e ritardi anche alla vigilia di Natale

Un 24 dicembre di passione per i pendolari. Ritardi e disservizi si segnalano anche alla vigili di Natale su diverse tratte. La Roma-Lido, ancora una volta nominata come tratta peggiore dell'anno, fa registrare una frequenza fino a 20 minuti per un "inconveniente tecnico alla rete elettrica alla stazione di Ostia Antica", come comunica Atac.

Lo stesso problema che, Ferrovia dello Stato, denuncia questa mattina. Un guasto elettrico, dalle 6:30, sta condizionando il traffico ferroviario fra Viterbo Porta Fiorentina-Orte e Viterbo Porta Romana-Viterbo Porta Fiorentina (della linea FL3, Roma-Viterbo).

In quel tratto la linea è stata sospesa per un inconveniente alla linea elettrica a Viterbo Porta Fiorentina. Cancellati il treno treno 24051 delle 6:45 e quello numero 24055 delle 7:03. Ferrovia dello Stato ha comunicato che è in corso la riprogrammazione dell’offerta commerciale ed che è stato attivato un servizio sostitutivo con autobus fra Orte – Viterbo Porta Fiorentina – Viterbo Porta Romana.

Sull Roma-Viterbo, invece, cancellazioni e riardi per i treni regionali 611, 609, 613, 303 e 301. Servizio riprogrammato e ritardi si segnalano anche sulla Termini-Centocelle.