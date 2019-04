Roma Lido: anche il 25 aprile è un incubo, guasto alla linea e tratta in tilt per un'ora

Anche il 25 aprile non c'è pace per la Roma Lido. Dalle 11:50, per un intervento tecnico alla stazione Magliana, il servizio è interrotto nella tratta Porta San Paolo – Acilia in entrambe le direzioni. A comunicarlo è Atac è cha ha attivato un servizio sostitutivo con autobus nella tratta interrotta (Porta San Paolo <-> Acilia).

I bus partono dal piazzale della stazione, fronte l'ingresso alla Metro B, e si attestano sulla via Ostiense di fronte l'ingresso alla stazione di Acilia. Per raggiungere le stazioni di Basilica San Paolo e Porta San Paolo, è possibile utilizzare la Metro B mentre è regolarmente attiva, invece, la tratta da Acilia a Cristoforo Colombo in entrambi i sensi. Alle 12:50 il guasto è stato risolto.

"Siamo alle solite! Stazione di Acilia ora, treni fermi e dopo più di 20 minuti di attesa e hanno fatto scendere dal treno i passeggeri per traghettarli fino a Magliana con le navette. - commenta la Lega del X Municipio - Addirittura per l'assenza di informazioni in inglese i turisti sono stati costretti a prendere i taxi. Questa è la stazione che dovrebbe collegare il Centro con il Mare di Roma Eppure nel consiglio straordinario di pochi giorni fa tutto sembrava in fase di risoluzione ma purtroppo l’ennesimo bluff".