Roma-Lazio, in 60.000 per il derby: Olimpico blindato. Pronta task force delle forze dell'ordine

E' tutto pronto per il derby Roma-Lazio che si disputerà allo stadio Olimpico domenica 26 gennaio alle 18. Una partita attesa con le due squadre della Capitale che lottano, la prima per la Champions e la seconda per il sogno Scudetto.

Al fischio d'inizio sono attese, secondo le stime della Questura di Roma, 60000 persone con l'impianto che sarà aperto al pubblico dalle 15.30, senza escludere un'apertura anticipata in caso di un forte afflusso dei tifosi.

Il piano sicurezza per il derby Roma-Lazio

I tifosi delle due squadre sono invitati ad arrivare allo stadio secondo le direttrici tradizionali: Ponte Milvio per i laziali e Ponte Duca D'Aosta/Ponte della Musica per i romanisti.

Il Vicario della Questura di Roma, Rossella Matarazzo, durante il tavolo tecnico ha anche sottolineato come cinque ore prima del calcio d'inizio sarà previsto lo sgombero dei veicoli in sosta nel quadrilatero compreso tra lo stadio, lungotevere Maresciallo Diaz, via Antonino di San Giuliano e via Macchia della Farnesina.

Da tre ore prima dell'inizio dell'incontro e sino a 2 ore dopo il fischio finale, nella zona dello stadio e nelle vie limitrofe, è vietata la vendita "per asporto di bevande contenute in bottiglie o contenitori di vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità esclusivamente in vetro, agli esercizi commerciali". E' vietato inoltre "il trasporto di bottiglie e contenitori di vetro, ad eccezione di quelli contenenti generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro".

Task force delle forze dell'ordine all'Olimpico

Per il controllo dell'applicazione dell'ordinanza anti vetro, nonché per contrastare i fenomeni del bagarinaggio, dei parcheggiatori e venditori abusivi, è presente una task force composta da Polizia di Stato, Guardia di Finanza e Polizia Locale Roma Capitale, coordinata dal dirigente della Divisione Polizia Amministrativa della Questura.

Il coordinamento sarà curato dal centro per la gestione della sicurezza dell'evento, appositamente istituito presso la sala operativa della Questura, composto, anche dai responsabili dell'Atac e del 118.

Strade chiuse per domenica 26 gennaio

Complice anche il blocco del traffico, allo stadio bisognerà giungere per tempo. Le chiusure potranno interessare viale di Tor di Quinto, Ponte Duca d'Aosta, viale del Ministero degli Affari Esteri, piazzale Maresciallo Giardino e i lungotevere Diaz, Cadorna, della Vittoria e Oberdan.

I parcheggi dedicati sono nell'area di piazzale Clodio per i tifosi della Roma e di XVII Olimpiade e Tor di Quinto per i tifosi della Lazio.

Da ricordare, anche, la chiusura per lavori della galleria Giovanni XXIII a salire verso Pineta Sacchetti (regolarmente aperta, invece, la galleria a scendere verso lo stadio e aperta anche la galleria Farnesina). Il consiglio, per raggiungere lo stadio, è di utilizzare il trasporto pubblico.

All'Olimpico in bici o con lo scooter elettrico

Proprio domenica sarà inaugurato il progetto Easy Mobility che permetterà ai tifosi di arrivare allo stadio in bici, taxi, autobus o scooter elettrici. Un programma ambizioso che ha come mission quella di facilitare gli spostamenti dei tifosi romanisti (per i quali sono previsti sconti) in occasione delle gare casalinghe all'Olimpico.

"Questo progetto è la dimostrazione di come il club sia alla continua ricerca di partnership strategiche che hanno l'obiettivo di alleggerire e migliorare le problematiche legate alla mobilità dei nostri tifosi nel giorno della gara – ha affermato Francesco Calvo, COO di AS Roma -. Grazie a Easy Mobility i nostri tifosi avranno più soluzioni a loro disposizione per raggiungere facilmente lo stadio, in maniera del tutto funzionale ed ecologica".