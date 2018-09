Roma-Lazio: Olimpico blindato, la città si ferma per il derby. Ecco dove parcheggiare

La Capitale si ferma: oggi c'è il derby Roma-Lazio. Alle 15, allo stadio Olimpico, giallorossi e biancocelesti si sfideranno per la stracittadina che non vale solo i tre punti in palio per la 7^ giornata di Serie A ma anche dominio sui cugini rivali. Sfottò e prese in giro sono già pronte, così come le celebrazioni, per chi vincerà, e le critiche, per chi uscirà sconfitto. Sarà una giornata di festa, sperano le forze dell'ordine, che comunque vigileranno con attenzione sull'evento. L'apertura dei cancelli avverrà alle 13. Prevista la presenza di circa 50mila spettatori.

Sul fronte della viabilità, prevista l'attuazione del consueto dispositivo anti-sosta selvaggia attorno all'impianto del Foro Italico, con divieti di sosta e fermata ad ampio raggio e parcheggi dedicati. Inoltre, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza la Questura ha predisposto anche una suddivisione delle aree di parcheggio. Sono state previste aree delocalizzate per i tifosi della Lazio Viale XXVII Olimpiade e Tor di Quinto, per quelli della Roma Piazzale Clodio e area Metro di Via Cipro.

All'Olimpico con i mezzi pubblici: le strade chiuse

Inoltre la Questura ha richiesto la chiusura al traffico veicolare (con l'eccezione dei veicoli di soccorso, dei mezzi di pronto intervento e del trasporto pubblico), dalle 11 sino a cessate esigenze, Ponte Duca d'Aosta (in entrambi i sensi di marcia), via dei Robilant e via Antonino di San Giuliano.

L'area dell'Olimpico si può raggiungere con il servizio di trasporto pubblico e in particolare con le linee 2, 23, 31, 32, 69, 70, 168, 200, 201, 226, 280, 301, 446, 628, 910 e 911. Con la metropolitana, si può scendere alla fermata "Flaminio" (Metro A) e da lì utilizzare il tram 2 in direzione di piazza Mancini.

Restano confermate le ordinanze prefettizie che vietano la vendita per asporto sin da 3 ore prima e 2 ore dopo il termine dell'incontro, di bevande in bottiglia o in contenitori in vetro, ad eccezione di generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro, ed il trasporto nella pubblica via, di bottiglie e contenitori di vetro (ad eccezione di quelli contenenti generi alimentari di prima necessità confezionati esclusivamente in vetro ndr) nella zona dello stadio e nelle vie prospicenti.

Una task force, composta, oltre che da appartenenti alla Polizia di Stato, da agenti della Guardia di Finanza e Polizia Roma Capitale, coordinata dal dirigente della Polizia Amministrativa della Questura, vigilerà sul rispetto delle ordinanze prefettizie nonché effettuerà un servizio anti bagarinaggio, parcheggiatori e venditori abusivi.

Scontato il ritorno di Dzeko dal 1', così come quello di Florenzi. Di Francesco, per il resto, potrebbe dare fiducia ai giocatori che hanno battuto il Frosinone, scacciando i venti della crisi in casa giallorossa. Ancora fuori causa Perotti. Resta il dubbio Manolas, ma il greco dovrebbe farcela.

"Attualmente non siamo competitivi per lo Scudetto, ma nel calcio bisogna guardare avanti. Adesso è difficilissimo pensarci, credo più nella crescita della squadra per recuperare posizioni. Il derby è importante per il futuro della Roma. Io rappresento la Roma, non me stesso, e cerco di fare del mio meglio", ha detto il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, che si gioca molto nella sfida con la Lazio.

Dopo il turnover contro l'Udinese, Simone Inzaghi rilancia dal 1' Marusic, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic e Immobile. In difesa Radu torna arruolabile dopo l'infortunio di Empoli e completerà il pacchetto a tre con Luiz Felipe e Acerbi.

Occhio alla grande sorpresa: Caicedo è stato provato con Immobile e potrebbe scalzare Luis Alberto. Il dubbio resta. Scalpita Correa. "Se abbiamo colmato il gap con la Roma rispetto alla scorsa stagione? Sulla carta è rimasto, ma noi vogliamo azzerarlo", ha detto Simone Inzaghi, alla vigilia del derby.