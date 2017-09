VIDEO | Roma-Inter, dopo il gol del 3 a 1 parte lancio di oggetti: denunciati tifosi giallorossi

I poliziotti sono riusciti ad identificare i due tifosi in Curva Nord lato ovest

Lancio di oggetti duranta Roma-Inter, del 26 agosto. Dal ballatoio del settore Curva Nord lato ovest, due tifosi giallorossi sono stati sorpresi a lancia oggetti di metallo in direzione degli ospiti del settore distinti nord-ovest, che stavano raggiungendo la zona in cui si trovavano tifosi, personale steward e agenti delle forze dell'ordine, cadendo a terra proprio alle spalle di due delegati della società di calcio Inter, che riuscivano però a ripararsi.

Nonostante il settore ospite fosse molto affollato, per una pura casualità gli oggetti non hanno colpito nessuno e non hanno danneggiato le strutture presenti.

Gli agenti del commissariato Prati immediatamente hanno iniziato un'articolata attività info- investigativa, acquisendo sul posto informazioni circostanziate anche mediante la visione delle telecamere di sicurezza, che hanno permesso di cristallizzare il comportamento "delittuoso" dei due tifosi romanisti.

E' stato possibile ricostruire, con precisione, che, dopo il terzo gol realizzato dall'Inter, i due tifosi, scese repentinamente le scale che portano dalla curva nord al piazzale sottostante, si erano avvicinati ai cestini dell'immondizia ed avevano iniziato a scuotere violentemente il coperchio sovrastante fino a provocarne la rottura.

In seguito, erano risaliti sulla scalinata ed, una volta raggiunta la curva nord, hanno scaraventato con violenza due cerchi in alluminio verso il settore ospite, per poi allontanarsi velocemente .

Dalla successiva visione delle telecamere, poste agli ingressi dei tornelli della curva nord, e dal riscontro con il "lettore biglietto nominativo", i poliziotti sono riusciti ad identificare i due tifosi, tra i 3.500 presenti in quel settore: due uomini, entrambi romani, rispettivamente di anni 43 e 41 anni.

II due sono stati denunciati in stato di libertà per lancio di materiale pericoloso, nonché per il reato di danneggiamento aggravato. A carico dei predetti, è stata richiesta l’applicazione della misura del DASPO.

Per lo stesso incontro, inoltre, sono state elevate 5 sanzioni amministrative per la violazione al regolamento d’uso dello stadio, in quanto i tifosi di entrambe le squadre si trovavano in piedi sopra le balaustre poste in basso ai rispettivi settori.