Roma-Inter, sabato Olimpico off limits: ecco dove parcheggiare

La Roma è pronta ad ospitare l'Inter, sabato 26 agosto, in uno stadio Olimpico blindato. Per la seconda giornata di Serie A sono previsti parcheggi separati per le tifoserie e divieto di consumare gli alcolici con tanto di zone pre-filtraggio e controlli perimetrali.

Le nuove regole su sosta e viabilità, in vigore dall'anno scorso, hanno lo scopo di garantire spostare i parcheggi di auto e pullman collocandoli in viale della XVII Olimpiade, piazzale Clodio e viale di Tor di Quinto e consentire in lungotevere Flaminio e lungotevere Thaon de Revel esclusivamente le soste regolate dalla segnaletica esistente e non più al centro della carreggiata.

Divieto di transito

Piazzale della Farnesina nel tratto compreso tra viale Paolo Boselli e viale Antonino di San Giuliano con eccezione dei bus autorizzati dalla Questura di Roma, dei veicoli diretti alle aree interne ai fabbricati e di quelli diretti al Ministero degli Affari Esteri.

Via Alberto Blanc eccetto i veicoli provvisti di contrassegno di parcheggio per disabili, con titolare a bordo ed in possesso del titolo di ingresso allo Stadio. Via Tommaso Tittoni eccetto i veicoli diretti alle aree interne dei fabbricati e del Ministero degli Affari Esteri. Via Paolo Boselli eccetto veicoli diretti alle aree interne dei fabbricati e del Ministero degli Affari Esteri.

Viale della Macchia della Farnesina eccetto i veicoli diretti alle aree interne dei fabbricati e del Ministero degli Affari Esteri e di quelli autorizzati dalla Questura di Roma. Largo Ferraris IV eccetto i veicoli diretti alle aree interne dei fabbricati e del Ministero degli Affari Esteri e di quelli autorizzati dalla Questura di Roma. Ponte Duca d’Aosta In occasione di particolari eventi d’intesa con il dirigente dei servizi di ordine pubblico su ponte Duca D’Aosta è istituito il divieto di transito.

Divieto di fermata

Via Morra di Lavriano ;Piazza Lauro De Bosis; Piazzale della Farnesina; Via Alberto Blanc (- Divieto di fermata su ambo i lati della carreggiata ad eccezione dei veicoli provvisti di contrassegno di parcheggio per disabili, con titolare a bordo, ed in possesso del titoli di ingresso allo Stadio; Via Tommaso Tittoni; Via Paolo Boselli; Viale della Macchia della Farnesina su ambo i lati della carreggiata, ad eccezione di particolari categorie di utenti individuati dalla Questura di Roma; Piazzale Maresciallo Diaz; Lungotevere Maresciallo Diaz; Via Mario Toscano; Via Salvatore Contarini; Largo Ferraris IV; Viale dello Stadio Olimpico; Viale Edmondo de Amicis; Via del Campeggio; Piazzale dello Stadio Olimpico; Lungotevere Maresciallo Cadorna; Viale Antonino di San Giuliano; Via Giuseppe Volpi; Via Colli della Farnesina; Ponte Duca d’Aosta.



Al fine di consentire la predisposizione di idonee aree di parcheggio per i veicoli degli utenti che si recano allo stadio, cinque ore prima dell'inizio di ciascun evento deve essere completato lo sgombero dei piani stradali di:Viale della XVII Olimpiade-Via Austria-Via Belgio-Via Svezia-Via Norvegia e Via Dorando Pietri-Piazzale Clodio e Largo Livatino- e per la giornata del 26 agosto 2017 anche di Viale dello Stadio Flaminio e Piazzale Ankara.