Capodanno 2019: a Roma a fuoco cassonetti e spazzatura. Distrutte 15 auto

La buona notizia è che non ci sono feriti. Quella che preoccupa è che Roma ha salutato il vecchio anno e dato il benvenuto al nuovo all'insegna del fuoco. E' stata infatti una notte di superlavoro per i vigili del fuoco. Centosessanta recita il primo bilancio degli interventi diffuso da via Genova, sede centrale del comando provinciale romano. Lo scorso anno nella stessa notte furono 130 in totale gli interventi.

Da ieri alle 20 i pompieri sono dovuti intervenire soprattutto per spegnere roghi legati all'emergenza rifiuti. Circa il 75% degli interventi infatti, riferiscono i vigili del fuoco, sono legati a fiamme di cassonetti e sacchetti della spazzatura e depositi o scarichi all'aperto di materiali di scarto. Nei roghi sono rimaste coinvolte in molti casi anche auto, quindici in tutto.

Tra le zone interessate Magliana, Centocelle, Cinecittà e Ostia. Alla Balduina, in particolare in viale delle Medaglio d'Oro, l'incendio di un cassonetto ha coinvolto anche 5 motorini e due auto, andate completamente distrutte. Flop per l'ordinanza anti botti: per tutta la notte, in tutta Roma, da nord a sud, uditi boati fortissimi.