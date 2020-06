"Te do fuoco a te e alla macchina": Gay Center denuncia aggressione omofoba

Insulti e aggressioni continue nei confronti di una coppia gay della provincia di Roma. "Un incubo quotidiano" per i due, denuncia Fabrizio Marrazzo, portavoce Gay Center e Responsabile Gay Help Line, che spiega quanto accaduto.

"Domenica 14 giugno - racconta - un uomo sui 50 anni ha bussato alla porta di casa di una coppia gay, conosciuta nel paese. L'uomo ha cercato di entrare in casa ed alle resistenze della coppia, ha iniziato a gridare una serie di insulti come 'frocio, froci, etc' spintonando uno dei due uomini per entrare, mentre l'altro ha chiamato il 112. L'uomo aveva già tentato di importunare la coppia nei giorni precedenti".

"La coppia - continua Marrazzo - dopo che è riuscita a chiudere la porta, ha visto l'uomo tornare con un bastone e scagliarsi contro la porta per entrare. Successivamente sono intervenute le forze dell'ordine e il 50enne si è allontanato". Ma non è finita. Lunedì l'uomo si è imbattuto in strada con uno dei due della coppia: prima gli insulti, poi ha cercato di aggredirlo con una pala. Stessa scena mercoledì "al grido di 'frocio te do fuoco a te e alla macchina' e con una nuova aggressione sino a quando non è stato fermato dai passanti. L'aggredito ha riportato contusioni varie".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La coppia - sottolinea Marrazzo - sta vivendo un incubo quotidiano e nonostante le denunce alle forze dell'ordine l'aggressore è ancora libero e continua ad inveirgli contro ogni volta che li vede, mettendo quotidianamente a rischio la coppia. Ogni anno abbiamo oltre 20 mila persone che contattano il servizio di Gay Help Line dove la quasi totalità preferisce non denunciare perché non è dichiarata come lgbt (lesbica, gay, bisex e trans) e pensa che la denuncia possa solo peggiorare la situazione, purtroppo anche quando vengono fatte le denunce le vittime non ricevono alcun sostegno. Chiediamo al premier Conte di impegnare il Governo nell'approvazione di una legge seria contro l'omotransfobia che prevenga l'odio, che vieti la propaganda di odio verso le persone lgbt e supporti realmente le vittime e le aiuti a superare le violenze e le discriminazioni, con supporti concreti".