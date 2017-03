Maltempo: Roma-Formia in tilt, treni con 140 minuti di ritardo

Oltre 140 minuti di ritardo sui treni della Roma-Formia. Un disagio confermato dalla Rete Ferroviaria Italiana che dalle 4:20 del mattino ha organizzato una riprogrammazione dell'offerta commerciale.

La linea Roma – Formia-Gaeta è rallentata per "inconveniente tecnico agli impianti di circolazione" fra Formia-Gaeta e Fondi-Sperlonga.

Nell'ultimo aggiornamento Rfi ha fatto sapere che in direzione Roma il traffico ferroviario è ancora rallentato e che i convogli hanno fatto registrare ritardi fino a 140 minuti. "Continua - si legge in una nota - il lavoro delle squadre tecniche di RFI per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria".