Crollano calcinacci sul ponte della Magliana: chiusa Roma-Fiumicino

Cadono calcinacci e la Roma-Fiumicino va chiusa. E' questa la richiesta dei Vigili del Fuoco di Roma che sono accorsi all'altezza del chilometro 2,800 della strada che collega la Capitale in direzione aeroporto, nei pressi del ponte della Magliana.

Per un distacco di intonaci e pellicola di copertura nella struttura dell'arco e nei tiranti del ponte, una squadra di vigili del fuoco con il supporto della autoscala è sul luogo indicato dalle 15:30.

Le squadre dei pompieri tutt'ora operanti hanno, per questioni di sicurezza, richiesto e ottenuto da Astral la chiusura, a tratti, del ponte tra il chilometro 4 al chilometro 2,880 nei due sensi. Dalle 17:15 si circola sulla sola corsia di sorpasso in entrambe le direzioni. Traffico in tilt.