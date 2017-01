Incendio sulla Roma-Civitavecchia: tir in fiamme, traffico in tilt

1 / 3

Incendio oggi 5 gennaio sulla Roma-Civitavecchia. Alle ore 07:25 circa, sull'autostrada direzione sud all'altezza del chilometro 34 un tir che trasportava pacchi di lamierino, per cause ancora da decifrare, ha preso fuoco. Il fumo e le fiamme hanno occupato l'abitacolo del guidatore. Il conducente, accortosi in tempo dell'accaduto ha chiamato i soccorsi. Non è ferito o intossicato.

Sul posto il Vigili del Fuoco, con autopompa e autobotte, che hanno spento le fiamme e una pattuglia della Polizia Stradale di Ladispoli per dirigere il traffico. L' autostrada A12 non è rimasta chiusa ma si è viaggiato a corsia ridotta e la viabilità ne ha risentito. Sul posto anche personale società autostrade.