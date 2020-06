Roma-Civitavecchia, danni a giunto cavalcavia. Autostrade: "E' gestione comunale. Nessun problema strutturale"

Danni al giunto del cavalcavia dell'A12 Roma-Civitavecchia, nei pressi di Santa Marinella, nel comune che ne gestisce quel tratto. E' successo all'altezza del ponticello di via Poggio Bellavista. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.



Dalle prime verifiche, è emerso un leggero dissesto in prossimità di un giunto. In attesa di esami tecnico-strumentali, i pompieri hanno disposto la chiusura della carreggiata direzione nord al km 48,60. Il traffico dei veicoli è regolato a senso unico alternato sull'altra carreggiata. Sia il tratto di autostrada che il cavalcavia sono di competenza dell'Anas.

A far chiarezza sul fatto ci ha pensato Autostrade con una nota: "ll danno è avvenuto a un giunto sulla pavimentazione sopra il cavalvia in gestione all'amministrazione comunale di Santa Marinella. Nessuna caduta di calcinacci si è verificata sull'autostrada A12, poiché il giunto si trova sulla scarpata del cavalvia esterna rispetto alla carreggiata autostradale".

"La direzione di Tronco di Fiano di Aspi ha provveduto ad inviare i propri tecnici e quelli di una società ingegneriaria specializzata sul posto per effettuare una verifica complessiva al cavalcavia, senza rilevare alcun problema alla struttura e confermando soltanto il danneggiamento al giunto sopra la pavimentazione in gestione comunale. Il transito in autostrada è stato sempre garantito in entrambe le carreggiate gestendo il flusso veicolare, limitatamente alle sole fasi di verifica, con riduzione di carreggiata. Attualmente il traffico è regolare", si legge.

