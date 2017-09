Venerdì d'alta tensione a Roma: evento internazionale al Colosseo e cortei in periferia

Venerdì ad alta tensione per Roma. Diversi gli appuntamenti che tengono in ansia la Questura dove oggi si è svolto un tavolo tecnico per mettere a punto le misure di sicurezza. Un corteo a San Basilio, un altro vietato ma al momento non ancora ufficialmente annullato al Tiburtino III e un evento internazionale al Colosseo sono stati all'ordine del giorno del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Tutte le aree interessate saranno monitorate, sin dalle prime ore del mattino, attraverso telecamere cittadine, dalla sala operativa della Questura di Roma, implementate, nelle aree non coperte, da quelle della polizia scientifica.

San Basilio, corteo per commemorare Fabrizio Ceruso

Alle 16 San Basilio si ferma. Come ogni anno l'8 settembre c'è la commemorazione della battaglia di San Basilio, nel corso della quale, 43 anni fa, moriva Fabrizio Ceruso. Simbolo delle lotte per la casa, Ceruso sarà ricordato con un corteo che quest'anno, complice i fatti di via Curtatone e piazza Indipendenza, assume un valore particolare. Mai come quest'anno l'emergenza abitativa è al centro della discussione e mai come quest'anno la commemorazione sarà partecipata. Presenti infatti anche i migranti eritrei sfollati da via Curtatone e ancora senza una casa, nonché gli sgomberati da via Quintavalle, ormai da quasi un mese accampati sotto il portico della chiesa di Santi Apostoli in centro. In campo i reparti specializzati nella gestione delle folle delle forze di polizia.

Tiburtino III, vietate le passeggiate fasciste

Una manifestazione non autorizzata era in programma al Tiburtino III. A promuoverla Forza Nuova. La Questura ieri ha formalmente vietato il presidio, ma sui social gli stessi organizzatori hanno manifestato l'intenzione di sfidare il divieto. La Questura anche qui è pronta a schierare i reparti specializzati nella gestione delle folle.

Evento internazionale al Colosseo

Occhi del mondo puntati sul Colosseo per l'evento organizzato dalla fondazione "celebrity fight night 2017", con la prevista partecipazione delle massime autorità dello Stato e numerosi artisti di fama mondiale. Un evento attenzionato da tempo per il quale è già in atto un monitoraggio delle fonti di intelligence, e servizi di prevenzione specialistici improntati ad una logica crescente, che troverà il suo massimo dispiegamento nella mattina di domani. Per le specifiche esigenze di bonifica dell’anfiteatro è stata disposta la sua chiusura al pubblico dalle ore 15:00 di domani. Nell’area del Colosseo è stata istituita una zona di massima sicurezza congegnata in modo tale da preservare il flusso turistico nell’area dei fori e dell’Aventino. La fermata della Metro Colosseo rimarrà regolarmente in funzione.