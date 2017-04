Olimpico, dopo corteo non autorizzato dei tifosi massima allerta per Roma-Atalanta

Il Questore Guido Marino tiene alta la guardia in vista della gara di campionato Roma-Atalanta. Sabato prossimo, allo stadio Olimpico, andrà in scena il match della 32^ giornata di Serie A. Ieri, a tal proposito, si è svolto il tavolo tecnico per la sicurezza.

In apertura dei lavori, sono state condivise, con i rappresentanti del Coni e delle società di Roma e Lazio le valutazioni e le considerazioni, sul profilo della sicurezza e dell'ordine pubblico, per quanto accaduto in occasione del derby dello scorso 4 aprile.

In quella circostanza, un folto gruppo di tifosi della Roma aveva messo in atto un corteo non preavvisato, creando problemi alla circolazione, durante il quale, erano stati accesi fumogeni ed esplosi petardi, e che aveva portato alla misura del Daspo per sessanta partecipanti. Alcune intemperanze si erano registrate anche sugli spalti.

La Questura, pertanto ha ribadito e condiviso, "la linea di rigore nei confronti di qualunque tipo di comportamento contrario alla legge o al regolamento d’uso dell'impianto sportivo". I cancelli verranno aperti alle ore 13.