Operazione 'Tower Bridge': favorivano l'emigrazione clandestina verso l'Inghilterra, 8 arresti

E' scatta a Roma l'operazione 'Tower Bridge'. Dalle prime ore di questa mattina, la Squadra Mobile della Questura di Roma ed il Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, in collaborazione con il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e la Metropolitan Police di Londra, hanno dato esecuzione, in Italia ed in Inghilterra, ad un provvedimento restrittivo emesso dal GIP del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, a carico di 8 persone di nazionalità italiana ed albanese responsabili di favoreggiamento all'emigrazione clandestina in concorso, contraffazione di documenti e falsità in atti pubblici.

Gli indagati, in particolare, avevano creato un vero e proprio "ponte" tra l'Italia e l'Inghilterra per consentire a cittadini albanesi di raggiungere il territorio britannico illegalmente.