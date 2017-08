VIDEO | Roma d'agosto, i romani la bocciano: "Sporca e senza mezzi pubblici"

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Abbiamo raccolto i pareri di alcuni romani "costretti" a restare in città anche nel mese d'agosto. Per tutti è piacevole perché c'è meno traffico, ma "i mezzi pubblici dimezzati te la fanno odiare".

"Atroce per noi figuriamoci per i turisti - dice una ragazza che attende l'autobus in piazza dei Cinquecento da quasi un'ora - che figura ci facciamo? Ad agosto è addirittura più invivibile che negli altri mesi". Per molti degli intervistati la città è nel suo "mese migliore perchè non c'è traffico e si vive meglio". Ma sono tanti a ricordare "quando anni fa c'era la famosa 'Estate romana', oggi inesistente". E per tutti, il problema principale sono i mezzi pubblici: "quasi inesistenti". Abbiamo chiesto di dare un voto da uno a dieci: bocciata.