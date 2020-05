San Paolo, Rolex e scarpe false: fermato ambulante abusivo fuori la stazione

Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Colombo, hanno effettuato attività di controllo del territorio anche a tutela della sicurezza del trasporto pubblico fuori la fermata mertro di Basilica San Paolo.

Al termine del servizio sono state 75 le persone identificate di cui 30 straniere e 15 con precedenti di polizia. Uno di questi, senegalese, è stato denunciato per possesso di marchi contraffatti in quanto deteneva scarpe da tennis, pantaloni e t-shirt di note marche d’abbigliamento nonché 3 orologi Rolex, tutti non originali.

Due persone straniere, una ghanese e una nigeriana, senza permesso di soggiorno, sono state accompagnate presso gli uffici competenti per il foto segnalamento al fine di verificare la regolarità della loro posizione in Italia.