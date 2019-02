Bruciano plastica e rifiuti sulle rive del Tevere: la colonna di fumo incastra i malviventi

Erano intenti a bruciare rifiuti e plastica lungo il Tevere. Per questo tre persone, due cittadini romeni di 41 e 29 anni, e una cittadina del Guatemala, di 35, sono stati arrestati dai Carabinieri della Compagnia di Settebagni con l’accusa di combustione illecita di rifiuti.

Bruciavano plastica e rifiuti lungo il Tevere

Ieri sera, transitando in via Riva del Fiume, i militari hanno notato una colonna di fumo alzarsi da un terreno adiacente il fiume e sono intervenuti per un controllo, sorprendendo i tre cittadini stranieri “in azione”.

Uno di loro scaricava dei sacchi contenenti materiale plastico e di scarto da due furgoni, intestati al 41enne, mentre gli altri due li incendiavano.

Area sequestrata: tre arresti per combustione illecita di rifiuti

Le fiamme sono state spente dai Vigili del Fuoco e l’area sottoposta a sequestro, mentre gli arrestati sono stati sottoposti agli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, in attesa del rito direttissimo.