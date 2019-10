Roghi tossici nel parco della Caffarella, tre arresti. Sequestrati 70 chili di rame

Sono stati sorpresi a bruciare rifiuti nel parco della Caffarella. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Tor Carbone hanno arrestato, per questo motivo, 3 romeni.

Dopo le molte segnalazioni arrivate nei mesi scorsi e i numerosi contatti avuti con i vari comitati di quartiere, ieri gli agenti sono intervenuti in via Appia Antica dove c'è stato un incendio di materiale elettrico e tossico che conteneva circa 70 chili di rame.

Arrivati sul posto, i poliziotti hanno notato 3 uomini che vedendoli sono scappati subito, nascondendosi nella folta vegetazione. Gli agenti li hanno inseguiti chiudendo il perimetro della zona e facendo posizionare l'autoradio nei pressi dell'uscita del parco, dove i tre in fuga sono stati fermati.

Accompagnati agli uffici del commissariato, sono stati arrestati e il rame è stato sequestrato. In seguito all'udienza di convalida, celebrata oggi, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per tutti e tre.