Roghi al campo rom: fermato uomo mentre dà fuoco a dei rifiuti speciali

Roghi tossici al campo rom di Massimina-Casal Lumbroso dove i carabinieri hanno arrestato un 57enne mentre dava fuoco ad alcuni rifiuti speciali. La scoperta nell'ambito di una mirata attività di controllo del territorio finalizzata al contrasto del fenomeno della combustione illecita di rifiuti che interessa alcune aree della Capitale e che sta provocando un diffuso allarme sociale. Proprio in tale ambito ieri sera, i militari della Stazione Roma Casalotti hanno individuato una colonna di denso fumo nero proveniente dall’interno della baraccopoli di via La Monachina, e sono intervenuti per una verifica.

Roghi tossici a La Monachina

Risaliti al punto preciso dove si stavano sviluppando le fiamme, i Carabinieri hanno sorpreso un 57enne, cittadino serbo, residente all’interno del campo stesso, intento ad alimentare le fiamme che stavano divorando un cumulo di rifiuti da lui accatastati, classificabili come rifiuti speciali pericolosi, con la conseguente diffusione di emissioni insalubri nell’atmosfera.

Terra dei fuochi

L’uomo è stato arrestato per il reato di combustione illecita di rifiuti previsto dall’articolo 256 bis del Testo Unico Ambientale, introdotto nel nostro ordinamento dalla normativa in materia di "Terra dei fuochi". L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. Sono in corso ulteriori accertamenti dei Carabinieri per individuare altre eventuali responsabilità rispetto all’accaduto, in particolare per quanto riguarda il deposito dei rifiuti tossici nella zona.