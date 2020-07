Scomparso da Roma: appello dei familiari per ritrovare Rocco Panetta

E' scomparso nel nulla da domenica scorsa, dopo aver parlato per l'ultima volta con il padre al telefono. A far perdere le proprie tracce Rocco Panetta, 27enne originario della Calabria e residente a Collalto Sabino, piccolo centro del reatino. Impiegato da Amazon a Passo Corese i familiari non hanno sue notizie dallo scorso 28 giugno e, dopo aver presentato denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine, hanno lanciato un appello tramite RomaToday per avere sue notizie.

Originario di Gioiosa Jonica, nella provincia di Reggio Calabria, a lanciare l'appello è la sorella Rosita: "E' la prima volta che non abbiamo sue notizie da cosi tanto tempo - le parole della sorella ai nostri taccuini -. L'ultimo cella agganciata dal suo telefono indicava via Stimigliano (al Quartiere Africano ndr). Ma da lunedì ha il telefono spento".

"Siamo molto preoccupati per mio fratello - conclude Rosita Panetta - chiunque abbia informazioni può contattarci a questo numero 3203060128 o chiamare le forze dell'ordine. Aiutateci per favore".

Alto 1,70 metri, 70 chili di peso, Rocco Panetta ha i capelli castani quasi rasati ed una cicatrice sull'avambraccio.