Lavori alle condutture idriche: mercoledì senz'acqua per i residenti di Rocca Priora

Mercoledì 3 ottobre senz'acqua per i residenti della frazione Colle di Fuori nel comune di Rocca Priora. Acea Ato 2 comunica che per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria della rete idrica, destinati a migliorare la qualità del servizio, si rende necessario sospendere l’erogazione dell’acqua mercoledì 3 ottobre, dalle ore 15:00 alle ore 22:00.

Di conseguenza, si verificheranno mancanze d’acqua e/o abbassamenti di pressione nelle seguenti strade:

Via Michele Lega, Via IV Giugno, Via Adua, Via Leonardo da Vinci, Via Dante Alighieri, Via Della Giumenta, Via San Cesareo, Via Po, Via Dei Ciocchi, Via Tagliamento, Via Valle Clementina, Via Tevere, Via Adige, Via Arno, Via Lago Di Como, Via Lago Di Garda, Via Lago Trasimeno, Via Lago D’Iseo, Via Lago Maggiore, Via Alessandro Marcucci, Via Della Resistenza, Via Giovanni Cena, Piazza Giovanni Cena.

Potranno essere interessate dalla sospensione anche vie limitrofe alle citate.

Al fine di limitare i disagi, dalle ore 15:00 alle ore 22:00 di mercoledì 3 ottobre, Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti, che resteranno in stazionamento nei seguenti punti:

• Via Lago di Garda

• Via Michele Lega angolo Via San Cesareo

• Piazza Capranica

"Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell’acqua", si legge in una nota.