Rocca di Papa, furto negli uffici comunali: rubati oltre mille documenti in bianco

Maxi furto di carte d'identità nella sede del comune di Rocca di Papa, presso i locali di via Enrico Ferri. Ignoti sono entrati da una finestra e hanno rubato oltre mille documenti in bianco dai locali dell'anagrafe, e 2000 euro in contanti.

Sul posto i carabinieri della locale Stazione che hanno aperto un'indagine su quanto accaduto. A denunciare i fatti è stata la polizia locale di Rocca di Papa.