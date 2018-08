Migranti, tensioni al centro di Rocca di Papa ma la Questura frena: "Toni allarmisti e fuorvianti"

Nessuna tensione, nè tanto meno segnali da "guerra civile". La Questura interviene nella questione dei migranti accolti ieri sera nel centro Mondo Migliore di Rocca di Papa. Tutti i giornali hanno raccontato, e testimoniato con video servizi, gli animi esasperati dei presenti che hanno atteso con cori, bandiere e cartelli l'arrivo dei migranti della nave Diciotti. I pro e i contro accoglienza schierati, tra residenti, centri sociali, esponenti di Casapound e Fratelli d'Italia.

Ma agli agenti di poliziotti chiamati a garantire l'ordine pubblico non è piaciuta la narrazione dei media. "La Questura di Roma smentisce integralmente quanto riportato da alcuni organi di informazione che hanno fatto riferimento a 'cortei contrapposti', ad 'altissima tensione' e addirittura a 'guerra civile'". Poi la specifica: "L'arrivo degli immigrati è avvenuto in condizioni di totale sicurezza". E le proteste, che pur ci sono state (da entrambe le parti) ed è innegabile, sono avvenute a tutela del "diritto di manifestare". Anche se non erano autorizzato, e "questo sarà debitamente segnalato alla competente Autorità Giudiziaria".

Poi il monito: "La Questura, infine, stigmatizza il ricorso ad espressioni allarmistiche, fuorvianti e, dunque, idonee ad alimentare inutile confusione e pericolose tensioni".