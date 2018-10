Rocca Cencia: un sacchetto di marijuana pronta per essere venduta, 25enne in manette

Un sacchetto di marijuana pronto per la vendita. E' finito in manette per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 25enne nigeriano arrestato dalla Polizia. il giovane era fermo in via Arzachena, in zona Rocca Cencia, in compagnia di altre due persone, ha insospettito i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine che hanno così deciso di procedere ad un controllo del soggetto.

Da un primo accertamento è risultato che il 25enne, con precedenti di polizia, aveva a carico un ordine di custodia cautelare per violazione legge stupefacenti.

Perquisito, lo straniero nascondeva nella tasca dei pantaloni alcuni grammi di marijuana. Anche nell'appartamento utilizzato dal nigeriano, gli agenti hanno rinvenuto alcuni involucri contenenti la medesima sostanza per un peso di circa 290 grammi nonché materiale per il confezionamento delle dosi. Al termine degli accertamenti l'uomo è stato arrestato.