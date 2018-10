Soccorso alpino salva una capra incastrata sopra uno strapiombo

Intervento insolito per gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Roma e provincia. Allertati da una coppia di arrampicatori, gli uomini del Soccorso Alpino sono intervenuti sulle falesie di Rocca Canterano, Comune della Valle dell'Aniene, per provvedere al recupero di una capra rimasta incastrata senza via di uscita in una fessura tra le rocce.

Salvataggio capra a Rocca Canterano

Sotto di lei uno strapiombo di diverse decine di metri. Dopo averla imbracata e messa in sicurezza, la capra è stata fatta uscire dalla fessura ed è stata consegnata ad un allevatore del posto che si occuperà di custodirla momentaneamente per poi liberarla.