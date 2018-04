Testata al giornalista, Roberto Spada: "Mi vergogno, chiedo scusa a tutti"

"Nelle ore successive a quanto accaduto mi sono rivisto nel video e non mi sono riconosciuto: non c'è giustificazione a quello che ho fatto, il giornalista avrebbe potuto dirmi di tutto ma io non avrei dovuto reagire in questo modo. Mi vergogno per quello che è successo e non so spiegarmelo". Lo ha detto Roberto Spada ascoltato oggi in aula rispondendo alle domande del pm Giovanni Musarò nell'ambito del processo a Roma che lo vede imputato, con l'aggravante della mafiosità, insieme al suo complice Ruben Alvez del Puerto, per aver picchiato i giornalisti del programma Rai 'Nemo-Nessuno Escluso', Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi il 7 novembre scorso a Ostia.

Roberto Spada chiede scusa ai giornalisti

Roberto Spada ha chiesto scusa a "tutti i giornalisti" durante il suo interrogatorio durato un'ora in collegamento dal carcere di Tolmezzo, dove è detenuto dai sei mesi. Il complice di Spada, Ruben Alvez Del Puerto, difeso dall'avvocato Luigi Tozzi, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Nel processo si erano costituite parti civili il Comune di Roma, la Federazione nazionale della stampa e il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, insieme con altre associazioni e istituzioni, tra cui Regione Lazio e Libera.