Aggressione ad Ostia Nuova: Spada e complice a processo, udienza il 23 gennaio

Chiesto il processo immediato per Roberto Spada e Ruben Nelson Alvez del Puerto accusati di aver aggredito e malmenato i giornalisti del programma Rai 'Nemo-Nessuno Escluso', Daniele Piervincenzi e Edoardo Anselmi, lo scorso 7 novembre ad Ostia Nuova.

I pm di Roma Giovanni Musarò e Ilaria Calò con il responsabile della Dda, Michele Prestipino, contestano, a seconda delle singole posizioni, le accuse di lesioni e la violenza privata aggravate dal "metodo mafioso". Secondo quanto ricordato dal gip, Piervincenzi e Anselmi furono picchiati perché stavano facendo domande sui legami tra il clan Spada e il movimento CasaPound.

Spada reagì "ostentando in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi quella particolare coartazione e quella conseguente intimidazione propria delle organizzazioni mafiose".

Ruben Nelson Alvez del Puerto è ritenuto dagli inquirenti il 'guardaspalle' complice di Roberto Spada. Inoltre secondo le testimonianze "fu proprio lui a colpire per primo Anselmi". E Spada agì in un secondo momento.

I due indagati si trovano nei carceri di massima sicurezza, Roberto Spada in quello di Tolmezzo in provincia di Udine; mentre Ruben Nelson Alvez del Puerto in quello di Nuoro. L'udienza preliminare è stata fissata per il 23 gennaio.

Leggi anche

Blitz ad Ostia Nuova: 34 perquisizioni tra i palazzi dei clan, trovata pistola clandestina

B litz contro i clan, 4 arresti. Sequestrate armi e droga