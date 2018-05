Velletri piange Roberto, 19enne morto in un incidente stradale. La palestra chiude per lutto

Velletri piange Roberto Caprara, il ragazzo di 19 anni morto in un incidente stradale in via Vecchia di Napoli. Il giovane stava procedendo a bordo di una Fiat 500 quando ha urtato l'Audi A3 di un 44enne che proveniva nel senso opposto, quindi è finita contro un albero e contro un muro.

L'impatto è stato violento. Roberto è finito fuori dall'abitacolo morendo poi sul colpo. Nell'auto è invece rimasta intrappolata la fidanzata di 16 anni. La ragazza è apparsa subito in condizioni gravissime, trasportata quindi con l’elisoccorso all'ospedale Umberto I di Roma.

Sulla salma di Roberto la Procura di Velletri ha disposto l'autopsia. Tanti i messaggi di cordoglio. Roberto Caprara, studente di di19 anni, era anche un atleta impegnato come istruttore nell'associazione sportiva Ginnastica Velitrae. Attraverso la propria pagina Facebook, la società ha voluto unirsi al dolore della famiglia Caprara ed il 16 maggio è rimasta chiusa per lutto. Solidarietà anche dalla Polisportiva Diavoli Rossi di Marsala e dalla Linea Club ginnastica ritmica.

Il ragazzo faceva l'istruttore. "Non ci sono parole di conforto, ne adatte a descrivere certe disgrazie, ho ricevuto uno shock enorme quando ho letto di questa terribile notizia - scrive Marco, un suo collega ginnasta - Questo ragazzone che ho avuto l'onore di premiare purtroppo ci ha lasciati. La ginnastica in un modo o nell'altro ci unisce tutti e mi rende per questo vicino ad amici e famigliari di questo giovane campione. Voglio ricordarlo così, ciao Roberto".