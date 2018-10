Rivendevano cellulari rubati nel negozio di telefonia, trovati 128 apparecchi

Rivendevano cellulari rubati nel negozio di telefonia. Per questo il titolare di un esercizio commerciale dell'Esquilino è stato denunciato per ricettazione assiema al suo socio. La scoperta da parte della polizia che ha trovato e sequestrato 8 apparecchi telefonici provento di furto, mentre di altri 120 usati, i due non hanno saputo indicare la provenienza.

Controlli della polizia all'Esquilino

La scoperta in seguito alle varie segnalazioni giunte dagli abitanti del quartiere multietnico della Capitale, in relazioni alle quali il Questore Guido Marino ha emesso un’ordinanza per effettuare servizi straordinari nel quartiere. Delle varie persone controllate dagli agenti della Polizia di Stato della zona e di quelli del Reparto Prevenzione Crimine, una è stata arrestata e 4 denunciate. A finire in manette un 18enne straniero, che addosso aveva diverse dosi di marijuana, è stato arrestato per spaccio.

Ospiti del B&B non comunicati

E’ stato poi denunciato il responsabile di un Bed and Breakfast per non aver comunicato i dati degli ospiti, come previsto dalla legge, e per questo anche sanzionato amministrativamente per un totale di 2733,00 euro. Un’altra persona è stata poi denunciata per omessa custodia di armi.

Quattro chili di marijuana in uno zaino

Infine, sotto gli archi dell’Acquedotto Romano, i poliziotti hanno rinvenuto e sequestrato poco più di 4 chili di marijuana nascosti all’interno di uno zaino, trovato in un cespuglio. Grazie alla collaborazione del personale AMA sono stati rimossi e smaltiti vari giacigli di fortuna, per un peso complessivo di 200 chili di ciarpame.