Quattromilacinquecento euro per riavere il materiale edile rubato, il cavallo di ritorno tentato su internet

Un cavallo di ritorno 2.0. A smascherarlo la vittima di un furto dopo aver letto sul web una inserzione per la vendita del materiale edile che gli era stato rubato. Siamo in via Alife a Colle Prenestino, dove nella tarda serata di martedì, al termine di un servizio di osservazione, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca e della Sezione Operativa della Compagnia di Frascati, hanno arrestato un cittadino romeno di 45 anni per i reati di estorsione e riciclaggio.

L’uomo, dopo aver pubblicizzato su un sito di compravendite on-line, la vendita di alcuni attrezzi per l’edilizia, è stato contattato da un imprenditore edile - un 39enne originario della Romania - che ha riconosciuto, nelle foto dell’annuncio, gli arnesi che gli erano stati rubati lo scorso mese di marzo.

La vittima ha contattato “l’inserzionista” per rientrare in possesso dei suoi beni, ma il 45enne, per tutta risposta, gli ha chiesto la somma di 4.500 euro per riconsegnargli il materiale a lui rubato.

All’appuntamento per il “cavallo di ritorno”, la vittima si è presentata con i Carabinieri che hanno atteso il momento giusto per intervenire e bloccare il 45enne.

L’arrestato è stato accompagnato in caserma, dove rimane in attesa del rito direttissimo, mentre gli attrezzi sono stati recuperati e riconsegnati al legittimo proprietario.