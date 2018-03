Scomparso dalla casa di cura, Aldo Padella ritrovato svenuto in un parco

Lo hanno trovato svenuto in un'area verde nella zona di Monte Mario. E' ancora provato ma sta bene Aldo Padella, l'85enne di Ottavia sparito lo scorso 21 marzo dalla casa di cura dove era ospite. Denunciata la scomparsa dell'uomo ai carabinieri e lanciato un appello tramite i social network e le pagine di RomaToday, l'anziano ha potuto riabbracciare il figlio Mario ed i suoi parenti dopo 24 ore di paura vissuti dai suoi familiari.

Ritrovato Aldo Padella

Aldo Padella era sparito nel nulla lo scorso mercoledì. Fatta la denuncia di scomparsa alla stazione dei carabinieri di Ottavia la buona notizia per il figlio Mario è arrivata intorno alle 21:30 di ieri sera, "quando mi hanno chiamato dal Policlinico Gemelli per dirmi che mio padre era al pronto soccorso dove era stato accompagnato dall'ambulanza del 118". Confuso e provato da una notte all'addiaccio, "da quanto abbiamo saputo hanno chiamato il 112 dopo averlo trovato svenuto in un'area verde poco distante dall'ospedale dove lo hanno poi trasportato".

Anziano scomparso da Ottavia

"Papà è ancora confuso e provato dalla notte passata al freddo - racconta ancora Mario Padella -. Non ha saputo dirmi cosa gli è accaduto e chi lo ha ritrovato. L'importante è che stia bene. Ringraziamo RomaToday per la sensibilità dimostrata. Abbiamo avuto tanta paura per lui, ma adesso siamo felici".