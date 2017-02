Magliana: ritrovata anziana scomparsa lo scorso 4 febbraio

Storia a lieto fine quella di Maria Giovanna Ghiani, la donna di 78 anni scomparsa in zona Magliana lo scorso 4 febbraio e ritrovata ieri all'ospedale Santo Spirito di Roma. L'anziana, in forte stato confusione, è stata trovata vagare in strada da alcuni residenti che hanno poi allertato il Numero Unico per le Emergenze. Della vicenda aveva parlato Federica, la nipote, che a RomaToday ne aveva raccontato la vicenda: "E' confusa ma sta bene. Che sollievo", ha detto.

