Allarme black bloc. Ancora controlli della polizia: trovati furgoni con pigne, tondini e maschere antigas

L'allerta black bloc è alta. Si intensificano i controlli per prevenire disordini durante le manifestazioni di protesta. Questa mattina sulla via Prenestina sono state rinvenute due sagome raffiguranti poliziotti accanto al manto stradale sul quale era stato posizionato del filo spinato. Un ritrovamento simile è avvenuto da parte dei vigili urbani alla Garbatella.

FURGONE CON MASCHERE ANTIGAS - Durante gli accurati controlli ai caselli autostradali invece, in particolare a quello di Roma Nord, sono stati fermati due furgoni. A bordo di uno, guidato da un cittadino leccese, noto alle forze dell’ordine per reati contro l’ordine pubblico, sono stati rinvenuti, oltre a sostanza stupefacente anche coltelli e maschere antigas.

FURGONE PIENO DI PIGNE - Su un altro furgone, un italiano e una donna straniera trasportavano numerosi sacchi pieni di pigne di cui non hanno saputo giustificare il motivo. Anche questi sono stati accompagnati in ufficio per ulteriori accertamenti. Su una utilitaria, invece 4 giovani provenienti da Padova trasportavano fumogeni e indumenti idonei al travisamento. Anche questi annoveravano precedenti di polizia per turbative dell’ordine pubblico.

BORSONE CON TONDINI DI FERRO - A via dell’Amba Aradam, agenti di Roma Capitale hanno rinvenuto un borsone contenente tondini in ferro appuntiti.

Ritrovamenti e fermi che arrivano dopo le 1500 persone controllate ed identificate dalle forze dell’ordine dalle 20 di ieri fino alle prime ore del mattino. Nella notte è stato fermato un furgone a bordo del quale sono stati rinvenuti e sequestrati degli scudi artigianali di circa 2 metri di altezza nonché caschi ed altri indumenti per il travisamento.

Ieri i Carabinieri di Roma e Torino hanno controllato 7 giovani, appartenenti a centri sociali del Nord Est, già noti alle forze dell’ordine per reati contro la persona e l’ordine pubblico. Ispezionando l’autovettura nella disponibilità di uno di loro, i Carabinieri hanno rinvenuto capi di vestiario atti ad occultare l’identità ed impedire l’identificazione e pertanto sono stati proposti per l’emissione di un foglio di via obbligatorio dal comune di Roma della durata di anni 1 che è stato emesso dalla Questura di Roma.