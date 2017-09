Maltempo Roma, allagate alcune piazzole dell'aeroporto di Fiumicino

A causa della situazione di forte maltempo nel Centro Italia e nella Capitale, i voli in arrivo e partenza sull'aeroporto di Fiumicino hanno registrato ritardi questa mattina, come mostra l'immagine del tabellone con gli orari.

Allagamenti, a causa di tombini mal funzionanti, hanno interessato alcune piazzole dove viene effettuato il rifornimento del carburante (vedi in basso video di Alessandra R.), sospeso come da normativa per la presenza di scariche di fulmini. Aeroporti di Roma "consiglia i passeggeri di verificare l'operatività dei voli con la compagnia aerea di riferimento".

I rifornimenti sono in ogni caso ripresi dalle 11:40 circa e i Terminal e le infrastrutture di volo, nonostante i nubifragi, sono sempre rimaste operative. La situazione è così tornata verso un pieno recupero della normalità.