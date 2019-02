VIDEO | Aeroporto di Ciampino: dopo il principio di incendio voli partiti in ritardo. "Io, 6 ore in attesa"

Dopo il principio d'incendio, i disagi. Giornata di passione quella di oggi, 19 febbraio, all'aeroporto di Ciampino. Sono stati sette i voli, in arrivo, dirottati per motivi di sicurezza all'aeroporto di Fiumicino mentre, intorno all'ora di pranzo, sono iniziate le operazione di imbarco dei voli in partenza con notevoli difficoltà.

E' stata infatti utilizzata come unica zona check in la sola area dei voli privati. I ritardi medi delle partenze sono di 4-5 ore, fino a picchi di 7 ore. Ad annunciare le operazioni di imbarco il personale di Aeroporti di Roma che, con megafono, ha aggiornato i passeggeri dell'evolversi della intricata situazione.

Le diverse centinaia di passeggeri evacuate dall'aeroporto hanno così aspettato il proprio turno nel piazzale antistante lo scalo assistiti dal personale Adr che ha distribuito loro acqua e altri generi alimentari. Lunghe le file anche per usufruire dei dieci bagni chimici messi a disposizione.

"Siamo qui da ore. La situazione è davvero surreale. Ci tengono qui ma in effetti non sappiamo quando e se partiremo", ha detto un passeggero a RomaToday.