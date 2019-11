Guasto sulla linea: ritardi fino a due ore per i treni regionali

Ritardi fino a due per i passeggeri della linea Roma-Napoli via Cassino, rallentata per tre ore a causa di un guasto tecnico fra Colle Mattia e Zagarolo.

Il problema si è manifestato alle 6:30 di mercoledì 27 novembre con un primo rallentamento della circolazione ferroviaria e convogli in viaggio che hanno registrato ritardi fino ad un'ora. Ritardi che sono arrivati a 90 minuti intorno alle 9:00.

Ripristinato il problema dai tecnici di Rfi alle 9:30, i "treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 120 minuti, mentre un regionale è stato cancellato e tre limitati nel percorso".