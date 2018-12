Treno guasto in stazione: ritardi sino ad un'ora sui convogli della linea Roma-Napoli

Un treno ripartito con oltre un'ora di ritardo (65 minuti) con gli altri convogli che ne hanno accumulati sino a 55 minuti. È la conseguenza di un guasto ad un treno verificatosi intorno alle 12:40 di venerdì 14 dicembre sulla linea Roma-Napoli, via Formia. Il problema alla stazione Pomezia-Santa Palomba.

Con il treno guasto fermo in stazione, inevitabili sono stati i rallentamenti a tutta la linea ferroviaria. Risolto il guasto dai tecnici Rfi, alle 13:50 il traffico ferroviario è tornato progressivamente alla normalità. Come informa Rete Ferroviaria Italiana il treno fermo a Pomezia è ripartito con 65 minuti di ritardo. Gli altri convogli in viaggio hanno subìto ritardi fino a 55 minuti.