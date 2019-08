Guasto agli impianti: ritardi sui treni della linea Roma-Fiumicino

Disagi e servizio ferroviario rallentato giovedì 28 agosto per gli utenti dei treni della linea Roma Linea Termini - Fiumicino causa "problemi tecnici" fra Ostiense e Ponte Galeria. Lo rende noto Rfi.

In particolare, dalle 10:30 "la circolazione ferroviaria sulla Linea Roma Termini - Fiumicino Aeroporto è rallentata, in direzione Fiumicino, per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra Roma Ostiense e Ponte Galeria. I treni in viaggio potranno subire ritardi fino a 30 minuti. Sul posto i tecnici di RFI.

Aggiornamento ore: 12.45

Come informa Rfi E’ tornata regolare "alle 12.45 è tornata regolare la circolazione ferroviaria".

I convogli in viaggio hanno registrato ritardi fino 20 minuti, mentre due treni regionali sono stati limitati nel percorso e due soppressi.