Guasto sulla linea Alta Velocità: ritardi fino ad 80 minuti sulla Napoli-Roma

Disagi e ritardi per i passeggerri della linea Alta Velocità Napoli-Roma. I problemi a partire dalle 5:50 di lunedì 4 novembre con la circolazione ferroviaria rallentata "per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione all’altezza di Anagni".

Cominciato l'intervento dei tecnici di Rfi alle 7:30 si sono registrati ritardi fino a 20 minuti per i treni in arrivo nella Capitale, mentre i convogli in direzione del capoluogo campano sono stati deviati via Cassino con ritardi fino a 50 minuti.

La circolazione è tornata progressivamente alla normalità a partire dalle 7:50. Come informa Rfi "i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 50 minuti, ad eccezione di un convoglio fermo sul guasto che ha maturato 80 minuti di ritardo".

Un lunedì che rispecchia quanto accaduto la scorsa settimana quando si registrarono altri disagi sulla stessa linea sia nella giornata di mercoledì che in quella di giovedì 31 ottobre.