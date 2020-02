Treni, guasto alla linea: tratta interrotta e ritardi fino a 160 minuti sulla Roma-Formia

Prima ritardi e disagi, poi lo stop temporaneo alla linea. Mattinata di passione per i passeggeri della linea ferroviaria Roma-Formia con il traffico fortemente rallentato in direzione della Capitale per un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione fra Monte San Biagio e Priverno.

Il guasto a partire dalle 6:30, ha determinato un rallentamento al traffico ferroviario e ritardi fino a due ore. Come informa Rfi, alle 8:30 cinque treni a lunga percorrenza e 18 treni del trasporto regionale hanno subito limitazioni di percorso e ritardi fino a 140 minuti.

Alle 10:10, come informano ancora da Rete Ferroviaria Italiana, il traffico sulla linea è stato momentaneamente sospeso per consentire l’intervento dei tecnici sull’infrastruttur con i trsni in viaggio che hanno accumulato ritardi fino a 160 minuti.

Articolo in aggiornamento