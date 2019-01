Treno guasto in stazione: ritardi fino a 40 minuti per i convogli della linea regionale

Tre treni con ritardi fino a 40 minuti, ed altrettanti convogli regionali limitati nel percorso. È il risultato di un problema tecnico registratosi sulla linea Fl4 Roma-Velletri a partire dalle 8:45 di lunedì 7 gennaio. Come informa Rfi la circolazione ferroviaria è stata sospesa temporaneamente per circa due ore "fra Velletri e Lanuvio (linea FL4, Roma – Velletri)" "per un problema tecnico a un treno passeggeri regionale fermo a San Gennaro".

Attivati i bus sostitutivi come richiesto da Trenitalia, il guasto è stato risolto intorno alle 10:45 con la circolazione fra Velletri e Lanuvio riattivata dopo circa due ore di stop.