Treni: prima il passeggero senza biglietto poi il guasto tecnico, ritardi sulla linea regionale

Mattinata difficile per i passeggeri della linea ferroviaria Fl3 Roma-Viterbo alle prese con ritardi e disagi. Ad aprire la giornata di 'passione' un passeggero trovato senza biglietto prima che il convoglio raggiungesse la stazione La Giustiniana. Alla richiesta da parte del capotreno di esibire il documento, l'utente si è però rifiutato di fornire le proprie generalità richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. E' accaduto intorno alle 9:00 di stamattina.

Passeggero senza biglietto sul treno Roma-Viterbo

Con il treno Regionale 21926 fermo in stazione, è nato un diverbio fra il capotreno ed il passeggero senza biglietto, nel corso del quale è intervenuto anche un secondo pendolare, un militare in servizio a Roma. Allertate le forze dell'ordine sul posto sono arrivati gli agenti della PolFer e del commissariato Flaminio di polizia. Invitato a scendere dal convoglio per l'identificazione, inevitabili sono stati i disagi ai treni, in entrambe le direzioni, che hanno registrato ritardi fino a 30 minuti, mentre tre convogli sono stati limitati nel percorso. La situazione è tornata progressivamente alla normalità intorno alle 9:45.

Ritardi treni Fl3 Roma-Viterbo

Una mattinata di disagi che è proseguita alle 11:05 quando, sempre sulla linea Fl3 Roma-Viterbo, il traffico ferroviario ha subito un secondo rallentamento per un "guasto tecnico fra Roma Monte Mario e Roma San Pietro". Come informa Rfi, alle "13:00 ancora traffico rallentato con ritardi fino a 90 minuti, cancellazioni e limitazioni di percorso".