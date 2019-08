Guasto alla stazione Ostiense: rallentamenti su Leonardo Express e treni per Fiumicino

Disagi per gli utenti dei treni diretti a Fiumicino. Dalle 6:55 di giovedì 22 agosto traffico rallentato in direzione del Comune aeroportuale per un "guasto" che ha determinato "un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione a Roma Ostiense". Lo rende noto Rfi.

In particolare la circolazione ferroviaria è rallentata sulla linea Fara Sabina - Fiumicino (Fl1) e linea Leonardo Express. "In corso l’intervento dei tecnici di RFI".

🔴🚆#FL1 #RomaFiumicinoOrte e linea #LeonardoExpress



rallentate per guasto tecnico alle infrastrutture di #RomaOstiense@FaRitardo1 @AeroportidiRoma @treninoFCO @PendolariCopefo @ferpress @ROMAnuova2018 @ONTUSCIA @Ass_Cult_CeSMoT @Terzobinarioit#pendolariLAZ

— Astral Infomobilità (@astralmobilita) August 22, 2019