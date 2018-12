Problema tecnico sulla linea ferroviaria: treni regionali cancellati ed in ritardo

Ancora problemi sulle linee ferroviarie regionali. Dopo la Fl7 Roma-Napoli via Formia, alle prese prima con un investimento di un animale e poi con un guasto che ha determinato ritardi anche sui convogli dell'Alta Velocità, a subìre i disagi questa mattina, quale conseguenza di un inconveniente tecnico agli impianti di circolazione nella stazione di La Storta, sono stati i passeggeri della linea Fl3 Roma-Viterbo. Il guasto alle 6:10 di martedì 18 dicembre.

I tecnici di RFI hanno risolto il guasto (dopo quasi tre ore), intorno alle 9:00 con la circolazione tornata progressivamente alla normalità. I treni in viaggio hanno registrato fino a 40 minuti di ritardo, mentre sei convogli sono stati cancellati e tre limitati nel percorso.