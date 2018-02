Guasto alla linea elettrica: ritardi e treni cancellati per l'aeroporto di Fiumicino

Sta tornando gradualmente alla normalità il traffico ferroviario sulla linea Alta Velocità Firenze – Roma e sulla Fl1 Orte - Aeroporto di Fiumicino, fortemente rallentata dalle 9:20 alle 12:30, per un guasto alla linea di alimentazione elettrica dei treni fra Civitella d’Agliano ed Orte. I treni in viaggio hanno registrato fino a 100 minuti di ritardo, ad eccezione di un convoglio che ha maturato fino a 150 minuti di ritardo. Due regionali sono stati cancellati e undici limitati nel percorso. In direzione Milano ritardi medi di 40 minuti, con punte massime fino a 150 minuti.

Ritardi e treni cancellati Fl1 Aeroporto Fiumicino

Ripercussioni, come detto, anche sui convogli della linea Fl1 Orte - Aeroporto Leonardo Da Vinci, dapprima con cancellazioni e limitazioni a cui ha fatto seguito, in seguito alla riparazione del guasto da parte dei tecnici di Rfi, la riprogrammazione dell'offerta ferroviaria.