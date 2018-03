Guasto sulla linea Roma-Tivoli: ritardi e treni regionali cancellati

Ritardi fino a 50 minuti e quattro corse regionali cancellate. E' cominciato presto il venerdì mattina di disagi per i pendolari dei treni della linea Fl2 Roma-Tivoli-Sulmona ralllentata per oltre due ore a partire da poco dopo le 6:30 di oggi 16 marzo. I disagi cauasti da un "guasto agli impianti di circolazione fra Lunghezza e Bagni di Tivoli". Come informa Rfi i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a 50 minuti, mentre quattro convogli sono stati cancellati e uno limitato nel percorso. Rallentata dalle 6:35 la linea è tornata progressivamente alla normalità a partire dalle 8:45, con inevitabili risentimenti.

