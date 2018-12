Guasto sulla linea elettrica dell'Alta Velocità: ritardi sui treni fino a 150 minuti

Quasi tre ore di disagi e rallentamenti, dalle 10:00 alle 12:50 con treni in ritardo fino a due ore e mezza. Sta gradualmente tornando alla normalità la circolazione ferroviaria sulla direttrice Firenze - Roma, linee alta velocità e convenzionale. Il traffico è stato rallentato fra Orvieto e Orte fino a poco prima delle 13:00, in direzione Roma, per un guasto tecnico alla linea elettrica di alimentazione dei treni. Complessivamente 240 ferrovieri hanno lavorato per assistere e informare le persone in viaggio sui treni e nelle stazioni e per risolvere l'anormalità.

Circa 140 dipendenti hanno assistito le persone sui treni e nelle stazioni, 50 tecnici hanno lavorato in linea per risolvere il guasto, 50 operatori hanno monitorato e gestito il traffico ferroviario dalle Sale operative centrali e territoriali.

Le persone in viaggio sono state costantemente assistite dal personale di bordo e informate con annunci sui treni. Annunci fatti anche a voce dal personale stesso su quei convogli dove, a causa del guasto, non era presente la corrente elettrica e quindi l'impianto di diffusione sonora non è stato operativo per un breve periodo di tempo.

Informazione costante anche nelle principali stazioni dove sono attivi tutt'ora i presidi Trenitalia di assistenza ai viaggiatori e dove sono stati distribuiti kit con generi di conforto alle persone in arrivo con i treni in ritardo. L'informazione digitale ha raggiunto oltre 2.000 viaggiatori con aggiornamenti costanti sul traffico ferroviario direttamente dalla Sala operativa.

I treni passeggeri nazionali coinvolti sono circa 30 con allungamento dei tempi di viaggio medi di 90 minuti, con punte per alcuni convogli fino a 150 minuti.