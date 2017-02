Treni guasti o mancanti: ritardi sulla Roma-Lido e sulla Termini-Centocelle

Lunedì di passione per i pendolari della Roma-Lido e della Termini-Centocelle. Per diversi motivi le due tratte hanno avuto ritardi fino a 20-25 minuti alla circolazione. A causa di un "inconveniente tecnico ad un treno alla stazione Lido Centro", come specifica Atac, il trenino che collega Ostia a Roma ha subito rallentamenti in direzione di San Paolo.

Problemi che si aggiungono ai disservizi presenti nelle stazioni come la biglietteria chiusa sempre a Lido Centro e gli ascensori guasti a Castel Fusano e Colombo. Sulla Termini-Centocelle, invece, i problemi e i conseguenti ritardi sono dovuti a "causa treni circolanti inferiori al programmato".

Irregolarità anche sulla Metro B con ritardi a causa del ridotto numero di treni. In servizio 23 convogli su 27 programmati.