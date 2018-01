Roma-Lido sparita: frequenze ogni 20 minuti, ressa sulle banchine

Gennaio finisce con una mattina di inferno per gli utenti della Roma-Lido. Le frequenze, infatti, sono arrivate fino a 20 minuti. Treni mancati e rimodulazioni hanno generato ritardi biblici.

Ritardi treni Roma-Lido

Le banchine, in entrambe le direzioni, piene. “Orari a 15-20 minuti e folla oceanica di ragazzi che aspettano il treno per Ostia per andare a scuola”, denuncia Emanuela. “Sono qui dalle 8. Il treno delle 8:09 non è passato e ho preso quello delle 8:19”, dice Laura. Qualcuno cerca spiegazioni alla stazione di Lido Nord ma il personale Atac è assente. “Paladini della Roma Lido preparatevi: oggi si preannuncia una giornatina niente male”, sentenzia Stefano.